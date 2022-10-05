КХЛ оштрафовала Ротенберга за оскорбительный жест после матча с ЦСКА. Сумма по регламенту – от 100 до 500 тысяч рублей

оштрафован по итогам матча с за оскорбительный жест.

СКА обыграл ЦСКА (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Эпизод с участием главного тренера СКА произошел после финальной сирены.

На послематчевой пресс-конференции Ротенберг объяснил свой жест, как сжатый кулак и символ победы в матче.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (В отношении cудьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Отметим, что по регламенту денежный штраф за такое нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.