Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

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Украина официально претендует на проведение ЧМ-2030.

Футбольные ассоциации Испании и Португалии подтвердили, что Украина включена в заявку этих стран на проведение чемпионата мира.

Отмечается, что заявка одобрена правительством Испании, а также безоговорочно поддержана УЕФА.

«Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу», – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.

Сообщалось, что на территории Украины планируется проведение матчей одной из групп ЧМ-2030.

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