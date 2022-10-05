Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
Украина официально претендует на проведение ЧМ-2030.
Футбольные ассоциации Испании и Португалии подтвердили, что Украина включена в заявку этих стран на проведение чемпионата мира.
Отмечается, что заявка одобрена правительством Испании, а также безоговорочно поддержана УЕФА.
«Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу», – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.
Сообщалось, что на территории Украины планируется проведение матчей одной из групп ЧМ-2030.
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