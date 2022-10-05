Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

Украина официально претендует на проведение ЧМ-2030.

Футбольные ассоциации Испании и подтвердили, что включена в заявку этих стран на проведение чемпионата мира.

Отмечается, что заявка одобрена правительством , а также безоговорочно поддержана .

«Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу», – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.

Сообщалось, что на территории Украины планируется проведение матчей одной из групп .