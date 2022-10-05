ФФКР опубликовала положение о конфиденциальной информации. За нарушение его условий установлен штраф в размере 100 тысяч рублей

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала положение о конфиденциальной информации. Документ от 26 сентября подписан президентом ФФКР Александром Горшковым.

Конфиденциальная информация ФФКР включает в себя инсайдерскую информацию и персональные данные.

К инсайдерской информации, в частности, отнесены:

– содержание переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных, телефонных и иных отправлений;

– сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководством ФФКР по организационным, медицинским, судейским, научно-техническим и другим вопросам;

– списки кандидатов в сборные команды России для участия в официальных соревнованиях до их официального опубликования на сайте ФФКР;

– проект единого календарного плана до его официального опубликования на сайте ФФКР;

– составы судейских бригад до их официального опубликования на сайте ФФКР;

– содержание индивидуальных планов подготовки спортсменов до их официального опубликования;

– организация взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами при проведении совместных мероприятий;

– сведения о фактах проведения, целях, предмете и результатах совещаний и заседаний органов управления ФФКР до их официального опубликования на сайте ФФКР.

Также инсайдерской считается информация медицинского характера (о травмах, обследованиях, методах лечения, медицинском допуске) о спортсменах, тренерах, спортивных судьях, специалистах, сотрудниках аппарата ФФКР и иных лицах.

Полный текст положения приводится на сайте федерации.

К положению прилагается договор о нераспространении информации ФФКР (соглашение о конфиденциальности), который дается под подпись.

В случае нарушения условий соглашения о конфиденциальности по вине лица, получившего доступ к определенной информации, данное лицо обязано выплатить ФФКР штраф в размере 100 тысяч рублей.

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