Дарвин Нуньес: «Не понимаю ничего из того, что Клопп говорит. Спрашиваю у одноклубников, о чем он»

не понимает, что ему говорит тренер .

«Честно говоря, я не понимаю ничего из того, что он говорит. Я спрашиваю у одноклубников, о чем он говорит.

Думаю, он очень четко доносит свои идеи, он просит нас делать все просто, не бояться играть, быть уверенными. Он хочет, чтобы мы всегда прессинговали после потери, всегда просит об этом.

Иногда я чувствую себя немного нерешительно, неуверенно, но с тренировками и матчами уверенность будет расти. Тренер всегда вселяет в меня уверенность», – сказал форвард мерсисайдцев.

23-летний уругваец забил 2 гола в 8 матчах за «Ливерпуль». Его статистика – здесь.