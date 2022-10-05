возглавил «Байер».

Клуб из Леверкузена объявил об увольнении , занимавшего пост главного тренера команды с 2021 года.

Бывший полузащитник сборной Испании Алонсо официально назначен главным тренером. Ранее он возглавлял «Реал Сосьедад Б» – с 2019 по 2022 год. До этого Алонсо работал тренером юношеской команды «Реала».

Испанец подписал контракт до 2024 года. Клуб официально представит его в качестве тренера завтра, 6 октября.

«Я знаю «Леверкузен» как отличный клуб еще со времен моего пребывания в Германии. У всегда были отличные игроки, и в нынешнем составе я вижу много качественных игроков.

В ходе моих бесед с клубом быстро стало ясно, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, у нас есть принципиальные и амбициозные цели, к которым мы продолжаем стремиться. Эта задача меня очень волнует, и я уверен, что мы справимся с ней», – сказал Алонсо.

После 8 проведенных туров Бундеслиги «Байер» набрал 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.