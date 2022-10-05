Игроки Дании поедут на ЧМ в Катаре без семей в знак протеста против нарушения прав человека в стране

продолжает привлекать внимание к проблеме нарушения прав человека в Катаре.

Футболисты команды отправятся на чемпионат мира-2022 без семей. Таким образом сборная хочет вести к минимуму активность в Катаре в знак протеста против нарушения прав человека в стране.

«Мы не хотим способствовать генерации прибыли для Катара. Поэтому мы максимально сократили нашу туристическую активность.

Раньше жены и подруги игроков путешествовали вместе с нами, но мы отменили эти поездки», – сказал менеджер Датского футбольного союза по связям с общественностью Якоб Хойер.

Ранее технический спонсор Дании в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре сделал эмблему сборной и свое лого незаметными на форме.