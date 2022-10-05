Американская футболистка «Локо» Уиллиамс: «Россияне – недружелюбные. В магазине могут грубо толкать тележкой. Некоторые стереотипы о России подтверждаются»

Американская нападающая поделилась впечатлениями от России.

«Честно говоря, прежде я ничего не знала о России. Я никогда не мечтала приехать в эту страну, не была знакома с русскими. Просто в один момент рванула – с открытой душой и без всяких ожиданий.

Многие говорили, что мне не стоит ехать – всему виной стереотипы, которые окружают Россию. У некоторых были сомнения из-за политической ситуации. Но точно так же в свое время мне советовали не ехать в Израиль, а я все равно поехала.

Что удивило меня в России? Сходить в кафе в США – это признак роскоши, обычно мы готовим дома. А в России поесть где-то в ресторане – обычное дело, это очень доступно. Еще здесь отличные мастера маникюра. Обожаю делать ногти (смеется). И последнее – общественный транспорт: в Москве он очень развит.

Одно из отличий образа жизни россиян и американцев, как по мне, в том, что здесь люди больше времени проводят на работе. В США рабочие дни, как правило, с понедельника по пятницу, а в России, мне кажется, у многих только один выходной в неделю.

Некоторые стереотипы о России определенно подтверждаются. Например, о том, что россияне недружелюбные. В продуктовом магазине незнакомец вполне может начать грубо толкать тебя тележкой, потому что думает, что ты слишком медлительный.

При этом я бы не сказала, что в этой черте русского характера есть что-то экстремальное: кажется, столкнуться с подобным можно в любой стране. У вас тоже есть замечательные, умные и добрые люди», – сказала Кайлан Уиллиамс.