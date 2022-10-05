Садьо Мане: «Бензема заслужил «Золотой мяч», без вопросов. Он провел отличный сезон, выиграл ЛЧ»

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Садьо Мане назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

«Честно, думаю, что Карим заслужил его в этом году. Он провел отличный сезон в «Реале», выиграл Лигу чемпионов. Считаю, что он без вопросов заслужил его, так что я рад за него.

Да, я выиграл Кубок Африки, это было облегчением для меня и для всей страны, и я действительно счастлив, что выиграл вместе со своей страной.

Но я думаю, что приз заслужил Карим, искренне верю в это», – сказал форвард «Баварии» в эфире  Canal+.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября 2022 года.

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