Садьо Мане: «Бензема заслужил «Золотой мяч», без вопросов. Он провел отличный сезон, выиграл ЛЧ»

назвал своего фаворита в борьбе за .

«Честно, думаю, что Карим заслужил его в этом году. Он провел отличный сезон в , выиграл . Считаю, что он без вопросов заслужил его, так что я рад за него.

Да, я выиграл Кубок Африки, это было облегчением для меня и для всей страны, и я действительно счастлив, что выиграл вместе со своей страной.

Но я думаю, что приз заслужил Карим, искренне верю в это», – сказал форвард «Баварии» в эфире Canal+.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября 2022 года.