«Барса» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна за 20+2 млн евро. Форвард пошел на понижение зарплаты до 7 млн евро

близок к окончательному переходу в из «Барселоны».

Клубы в скором времени подпишут соглашение о трансфере французского футболиста за 20 млн евро плюс 2 млн бонусов, сообщает Relevo. Эту информацию подтверждает Marca.

Таким образом, стороны отказываются от пункта о выкупе форварда после аренды за 40 млн евро.

«Рохибланкос» больше не придется регулярно выпускать 31-летнего игрока после 60-й минуты, чтобы избежать условий обязательного выкупа.

Сам Гризманн подпишет новый долгосрочный контракт с понижением зарплаты на 30% – до 7 млн евро в год. Как утверждает Más Atlético, речь идет о 4-летнем контракте.

Ключевыми факторами в достижении соглашения стали позиция тренера мадридского клуба и самого Гризманна.

В марте Антуану исполнится 32 года. Его подробная статистика – здесь.

Гризманн снова вышел после 60-й – «Атлетико» спасает 40 млн даже в ЛЧ. «Барса» грозит судом