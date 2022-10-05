«Барса» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна за 20+2 млн евро. Форвард пошел на понижение зарплаты до 7 млн евро
Антуан Гризманн близок к окончательному переходу в «Атлетико» из «Барселоны».
Клубы в скором времени подпишут соглашение о трансфере французского футболиста за 20 млн евро плюс 2 млн бонусов, сообщает Relevo. Эту информацию подтверждает Marca.
Таким образом, стороны отказываются от пункта о выкупе форварда после аренды за 40 млн евро.
«Рохибланкос» больше не придется регулярно выпускать 31-летнего игрока после 60-й минуты, чтобы избежать условий обязательного выкупа.
Сам Гризманн подпишет новый долгосрочный контракт с понижением зарплаты на 30% – до 7 млн евро в год. Как утверждает Más Atlético, речь идет о 4-летнем контракте.
Ключевыми факторами в достижении соглашения стали позиция тренера мадридского клуба Диего Симеоне и самого Гризманна.
В марте Антуану исполнится 32 года. Его подробная статистика – здесь.
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