Черданцев о «Матч ТВ»: «Кино ни разу не шло в ущерб спортивному событию. Вы хотите днем повтор вчерашнего футбола? У него доля – ноль»
Георгий Черданцев высказался о претензиях к «Матч ТВ» из-за неспортивного контента.
Ранее телеканал объявил, что в новом телесезоне из сетки вещания пропадут художественные фильмы.
– Восприятие зрителями этой истории – это какое‑то недоразумение. Кино шло днем, а футбол днем в будни чаще всего не показывают. Поэтому ни разу в истории канала, даже когда он показывал фильмы, не было случая, когда кино шло в ущерб спортивному событию. Тем более какому‑то знаковому.
Что касается моих программ, то это их вообще это не касалось. А тот футбол, который у нас должен был идти в эфире, и так шел. С этой точки зрения сейчас меняется наполнение только дневного слота.
– Считаете претензию относительно показа фильмов с Ван Даммом необоснованной?
– Абсолютно. А что вы хотите, чтобы вам показывали днем? Повтор вчерашнего футбола? У него доля – ноль.
Я на телевидении работаю 25 лет и был главным продюсером канала «Спорт плюс», между прочим, лучшего канала Олимпиады в Сочи, это официально признано. Так что я за этими цифрами слежу 20 с лишним лет, всю эту корреляцию я прекрасно понимаю и знаю: не существует телевизионного спортивного продукта, которым можно привлечь зрителя на дневное телесмотрение. Его просто не существует.
А дальше это вопрос исключительно воли акционеров и высшего руководства канала, чем это замещать. Конкретно долю вы не вытянете за счет кино.
А с точки зрения статуса это другая история. Спортивный канал, окей, должен показывать спорт. Но вы должны понимать, что днем доля будет ноль, – сказал комментатор.
Комментарии