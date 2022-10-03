Холанд растерзал «МЮ» без Роналду, «Зенит» уходит в отрыв, камбэк «Спартака» и паненка Промеса, Перес выиграл в Сингапуре, осечка «Реала» и победа «Юве», 89-й титул Джоковича, трагедия в Индонезии и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Ростов» дома в Мир РПЛ (3:1) и увеличил отрыв от 2-го места до 6 очков. У Питера 7 побед подряд в чемпионате с общим счетом 23:3. Кроме того, «Зенит» остался единственной командой в лиге, которая еще не проигрывала в этом сезоне.

«Динамо» уступило «Ахмату» (1:2), пропустив оба гола в 1-м тайме и играя в большинстве с 61-й, а «Спартак» выдал камбэк с «Пари НН» (2:1) благодаря голам Николсона и Промеса, который исполнил пенальти паненкой. «Факел» и «Торпедо» сыграли вничью (2:2), а 39-летний Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ, побив рекорд Игнашевича.

2. В АПЛ «Манчестер Сити» разнес «Манчестер Юнайтед» в дерби – 6:3. Эрлинг Холанд забил 3 гола и отдал 2 ассиста, Фил Фоден также сделал хет-трик. У Холанда уже 3-й хет-трик за 5 последних матчей в АПЛ, он догнал Роналду по этому показателю, причем Кришу на три хет-трика в лиге понадобилось 232 матча. Всего же Холанд сделал 15-й хет-трик в карьере (напомним, что парню всего 22). Кроме того, Эрлинг получил 10 из 10 от L’Equipe за этот матч, став 14-м игроком с такой оценкой в истории газеты.

Роналду, кстати, весь матч провел в запасе. Эрик тен Хаг объяснил, что не выпустил его во втором тайме, когда «МЮ» горел 0:4, из уважения к карьере португальца.

3. Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл Гран-при Сингапура-2022, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 7-й. Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо побил рекорд Кими Райкконена по количеству Гран-при в «Формуле-1», проведя 350 гонок.

4. «Реал» упустил победу над «Осасуной» (1:1): Карим Бензема не забил пенальти, попав в перекладину. Таким образом, прервалась серия «Реала» из 9 побед подряд на старте сезона, а у Бензема уже 5 незабитых пенальти из 15 попыток в 2022 году (до этого было всего 3 нереализованных удара).

Также в результате ничьей мадридцев «Барселона» и «Реал» сравнялись по очкам в Ла Лиге, каталонцы идут первыми из-за лучшей разницы мячей.

5. КХЛ. «Динамо» победило «Северсталь», «Автомобилист» уступил «Салавату», «Сочи» проиграл «Барысу».

6. «Ювентус» победил впервые за 6 матчей, разгромив «Болонью» (3:0). Команда Массимилиано Аллегри идет на 7-м месте в Серии А, «Интер» опустился на 9-е, а «Наполи» и «Аталанта» делят лидерство.

7. Новак Джокович обыграл Марина Чилича в финале турнира в Тель-Авиве, взяв 89-й титул в карьере.

8. Фигуристка Мария Талалайкина хочет вернуться в группу тренера Евгения Рукавицына и выступать за Россию, утверждает «Р-Спорт».

9. Криштиану Роналду не будет на постере со звездами ЧМ-2022 от Португалии, так как он теряет статус в «МЮ», пишет ESPN.

10. Хавбек «Монако» Александр Головин отдал голевой пас в матче с «Нантом». В прошлом туре Лиги 1 он забил головой в падении.

11. Норвегия требует от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) решить вопрос об участии российских лыжников в Кубке мира до 22 октября.

12. «Ференцварош» Станислава Черчесова впервые проиграл в лиге Венгрии. У команды российского тренера было 6 побед в 6 матчах.

13. 174 фаната погибли в Индонезии из-за беспорядков на стадионе, 180 – пострадали.

14. НФЛ. 4-я неделя. «Джайентс» обыграли «Чикаго», «Детройт» уступил «Сиэтлу» и другие результаты.

15. Более половины из 138 допинговых нарушений, выявленных на основе базы данных LIMS, приходится на легкую и тяжелую атлетику.

16. У ИИХФ пока нет полномочий расторгать контракты легионеров КХЛ. Трансферные правила можно будет изменить в сентябре 2023-го.

Цитаты дня.

Капитан «Химок» Тихий о мобилизации: «Мы люди подневольные. Что мы можем сделать? В мире всегда что-то происходит, нужно абстрагироваться»

Алексей Железняков: «Трусова не умеет слушать мудрых людей. Например, на джаз Саша уже год не ходит. Классический танец – то же самое»

Флорентино Перес: «Футбол болен, он теряет лидерство в мире. Интерес молодежи все ниже, а доходы НФЛ выше, чем у ЛЧ»

Плющенко о повестках: «Если ты в сборной, должен заниматься фигурным катанием. Армия у нас и так мощная, профессионалов достаточно»

Андрей Аршавин: «Зенит» во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики «Спартака» могут быть не согласны»

Невилл о Холанде: «У «МЮ» на скамейке был Роналду, игравший на мировом уровне 15 лет. Сегодня мы увидели новое поколение. Против Эрлинга невозможно играть»

Рой Кин: «МЮ» не уважает Роналду. Следовало его отпустить, нельзя оставлять одного из величайших лишь для того, чтобы он сидел на скамейке»