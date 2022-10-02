Флорентино Перес: «Футбол болен, он теряет лидерство в мире. Интерес молодежи все ниже, а доходы НФЛ выше, чем у ЛЧ»

Президент высказался о снижении интереса к футболу.

«Чтобы решить проблему, нужно признать, что она существует. Только так можно искать решения. Наш любимый вид спорта болен, футбол теряет лидерство в мире. Молодежь все меньше и меньше интересуется им. Нужно остановить это, пока не поздно.

Новые поколения предпочитают иные развлечения – например, видеоигры. Они хотят получать качественный продукт, но футбол не может это предложить, потому что нынешние турниры не вызывают интереса, пока не наступают поздние стадии.

При всем уважении к национальным чемпионатам, европейские топ-лиги должны предлагать качественные матчи на протяжении всего года. Только такие матчи помогут вернуть молодежь.

Аудиовизуальные доходы НФЛ, где команды проводят всего восемь домашних матчей, выше, чем доходы от . Значит, в США делают что-то очень правильно, а в старой Европе – нет. Футбол проигрывает эту битву.

Футболу нужны профессионалы. Нужно предлагать продукт высокого качества, который вызывает интерес и заставляет чувствовать страсть. Мы должны остановить спад футбола», – сказал Перес в речи на ассамблее «Реала».