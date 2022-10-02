Андрей Аршавин: «Зенит» во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики «Спартака» могут быть не согласны»

считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир .

В домашнем матче 11‑го тура команда Сергея Семака выиграла у «Ростова» со счетом 3:1.

«Ростов» в первом тайме делал, что хотел, разыгрывал мяч. Повлияла на игру замена, когда выпустили Кузяева. Несмотря на невысокий темп игры, футболисты «Ростова» устали, стал сказываться класс, который у «Зенита» выше. Он его и реализовал.

«Зенит» во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики могут быть не согласны. Проиграть чемпионство «Зенит» может только сам себе», – сказал заместитель генерального директора .