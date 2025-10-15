Семак о «Кайрате» в ЛЧ: «Зависти у меня нет – ни к кому, ни за что. И скучания по еврокубкам тоже. Есть работа, некогда скучать»
Сергей Семак заявил, что не скучает по Лиге чемпионов.
– Следите за «Кайратом» в Лиге чемпионов?
– Матчи «Кайрата» смотрим, наблюдаем. Приятно, когда команда играет в Лиге чемпионов.
– Не завидуете по-доброму соседям? Скучаете по Лиге чемпионов?
– Зависти у меня нет – ни к кому, ни за что. И скучания по еврокубкам нет. Есть работа, некогда скучать, – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
