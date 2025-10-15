  • Спортс
  • «Бруну не понимает оборонительных аспектов и позиционных особенностей игры в глубине поля. Он теряет способность влиять на игру впереди». Берли о новой роли хавбека «МЮ»
Крэйг Берли считает, что Бруну Фернандешу не подходит его новая позиция.

Экс-полузащитник «Челси» оценил тот факт, что номинально играющий на позиции атакующего полузащитника, игрок «Манчестер Юнайтед» теперь находится ближе к центру полузащиты в схеме Рубена Аморима 3-4-2-1. Новички команды Матеус Кунья и Бриан Мбемо предпочтительно располагаются выше на поле.

«У них нет сильных игроков в полузащите, мы говорили об этом, обсуждая Каземиро и [Мануэля] Угарте.

Бруну Фернандеш играет там, но это не его позиция. Он не понимает оборонительных аспектов и позиционных особенностей игры в глубине поля.

И это также сводит на нет его способность влиять на игру впереди», – сказал Берли ESPN.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
