Мария Талалайкина хочет вернуться в группу Рукавицына и выступать за Россию («Р-Спорт»)

Фигуристка Мария Талалайкина хочет вернуться в группу тренера .

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Талалайкина тренировалась у Рукавицына до прошлого сезона, когда приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны.

«Талалайкина выразила желание вновь тренироваться в группе Рукавицына и выступать за Россию», – сказал источник.

Фигуристке 20 лет. В сезоне-2020/21 она заняла 9-е место на чемпионате России, а также попадала в призы на этапах Кубка страны.

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