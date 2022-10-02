Рой Кин: «МЮ» не уважает Роналду. Следовало его отпустить, нельзя оставлять одного из величайших лишь для того, чтобы он сидел на скамейке»

Экс-хавбек Рой Кин раскритиковал отношение клуба к .

Форвард провел на скамейке игру с (3:6) в . Главный тренер Эрик тен Хаг не выпустил его «из уважения к карьере».

«Думаю, «Юнайтед» проявляет неуважение к Роналду. Его следовало отпустить до закрытия трансферного окна.

Главный тренер сказал, что хочет его сохранить. Ладно, в атаке нужна вариативность, но нельзя оставлять Роналду лишь для того, чтобы он сидел на скамейке. Он один из величайших в истории, и не надо верить тому, что ему некуда было уйти, это брехня. У него было 4-5 хороших вариантов.

Тен Хаг не рассчитывает на Роналду. Мы видели, что он провел несколько матчей в еврокубках, и ситуация будет становиться только хуже.

Роналду мотивирует , но нехорошо, что он постоянно в запасе. Думаю, что в его адрес от «МЮ» исходит лишь неуважение. Можно было его выпустить против «Сити»? Разумеется! Какая разница, что счет 0:4? Роналду забил так много голов, что нет никого, кто делал бы это лучше. Люди одержимы мыслями о прессинге, но надо просто отправлять мяч в нужные зоны – и Криштиану будет забивать», – сказал Кин в эфире Sky Sports.