  Мбаппе лучше всех реализует моменты в последние полгода. Кейн – 2-й, Месси – 3-й, Альварес – 6-й, Дьокереш – 8-й, Мактоминей и Торрес делят 10-е место, Роналду – 19-й, Воробьев – 44-й (CIES)
Килиан Мбаппе лучше всех в мире использует голевые шансы в чемпионате.

Международный центр спортивных исследований составил список футболистов, наиболее эффективно реализующих моменты в матчах лиги в последние шесть месяцев. Форвард «Реала» получил максимальный рейтинг – 100.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе («Реал») – 100.

2. Харри Кейн («Бавария») – 96,6.

3. Лионель МессиИнтер Майами») – 92,5.

4-5. Серу ГирассиБоруссия» Дортмунд) – 92,3.

4-5. Луис Диас («Бавария») – 92,3.

6. Хулиан АльваресАтлетико») – 91,4.

7. Эвангелос Павлидис («Бенфика») – 91,3.

8. Виктор Дьокереш («Арсенал») – 90,9.

9. Николас Лопес («Насьональ») – 90,8.

10-11. Ферран Торрес («Барселона») – 90,5.

10-11. Скотт Мактоминей («Наполи») – 90,5.

12-13. Педро Абреу («Фламенго») – 90.

12-13. Франко Мастантуоно («Реал») – 90.

14. Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго») – 89,9.

15. Кайо Жорже («Крузейро») – 89,7.

Криштиану Роналду («Аль-Наср») занял 19-ю строчку, Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 24-ю, Роберт Левандовски («Барселона») – 28-ю, Дмитрий Воробьев («Локомотив») – 44-ю.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт CIES
