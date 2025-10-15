Мбаппе лучше всех реализует моменты в последние полгода. Кейн – 2-й, Месси – 3-й, Альварес – 6-й, Дьокереш – 8-й, Мактоминей и Торрес делят 10-е место, Роналду – 19-й, Воробьев – 44-й (CIES)
Международный центр спортивных исследований составил список футболистов, наиболее эффективно реализующих моменты в матчах лиги в последние шесть месяцев. Форвард «Реала» получил максимальный рейтинг – 100.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе («Реал») – 100.
2. Харри Кейн («Бавария») – 96,6.
3. Лионель Месси («Интер Майами») – 92,5.
4-5. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд) – 92,3.
4-5. Луис Диас («Бавария») – 92,3.
6. Хулиан Альварес («Атлетико») – 91,4.
7. Эвангелос Павлидис («Бенфика») – 91,3.
8. Виктор Дьокереш («Арсенал») – 90,9.
9. Николас Лопес («Насьональ») – 90,8.
10-11. Ферран Торрес («Барселона») – 90,5.
10-11. Скотт Мактоминей («Наполи») – 90,5.
12-13. Педро Абреу («Фламенго») – 90.
12-13. Франко Мастантуоно («Реал») – 90.
14. Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго») – 89,9.
15. Кайо Жорже («Крузейро») – 89,7.
Криштиану Роналду («Аль-Наср») занял 19-ю строчку, Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 24-ю, Роберт Левандовски («Барселона») – 28-ю, Дмитрий Воробьев («Локомотив») – 44-ю.