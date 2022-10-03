«Интер» опустился на 9-е место в Серии А, «Ювентус» идет 7-м. «Наполи» и «Аталанта» делят лидерство

«Интер» занимает девятое место в Серии А после восьми туров.

Миланский клуб опустился на девятую позицию после того, как обыграл «Болонью» (3:0) и, набрав 13 очков, расположился на седьмой позиции. В активе 12 баллов.

Лидерство в итальянском чемпионате делят и , имеющие на своем счету по 20 очков после восьми матчей. Неаполитанцы идут первыми за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

На третьей строчке находится «Лацио», на четвертой – «Милан». «Удинезе» на данный момент идет пятым и в случае победы над «Вероной» в понедельник поднимется на третье место. 6-е место в турнире занимает «Рома», 8-е – «Сассуоло», а замыкает верхнюю половину таблицы «Торино».

Таблица Серии А

Статистика Серии А