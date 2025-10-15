  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о «Торпедо»: «Бардак! Нельзя убивать такие великие клубы. Руководители преследуют свои цели, футбол их не интересует – они позорят себя и клуб»
7

Канчельскис о «Торпедо»: «Бардак! Нельзя убивать такие великие клубы. Руководители преследуют свои цели, футбол их не интересует – они позорят себя и клуб»

Андрей Канчельскис назвал позором происходящее в «Торпедо».

Сегодня московский клуб объявил об увольнении Дмитрия Парфенова и повторном назначении Олега Кононова спустя 2 месяца после увольнения тренера. Команда занимает последнее, 18-е, место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах. 

«Это даже смешно. Парфенова уже уволили спустя месяц, вернули Кононова… Бардак! Кто руководит «Торпедо»? Они хоть понимают, что такое футбол, что такое «Торпедо»? Что это клуб с великими традициями? Ответов на эти вопросы нет, но себя вести нельзя. Ребята просто позорят себя и клуб.

Мне жаль болельщиков в первую очередь, все-таки «Торпедо» – клуб с именем, там такие футболисты играли! И так его позорить – это ужасно. Откуда такие руководители берутся? Так не бывает просто! Нельзя убивать такие великие клубы. Позор.

Для меня удивительно, что «Торпедо» идет последним в Первой лиге. Клуб должен всегда играть в РПЛ, а у нас, наоборот, болтается где-то внизу. Все зависит от руководителей, а чего хотят нынешние – непонятно. Думаю, они преследуют какие-то свои цели, но футбол их не интересует. Еще раз скажу: это позор», – заявил бывший полузащитник сборной России.

Цирк в «Торпедо»: вернули Кононова. 5-й тренер за сезон, Парфенов продержался 32 дня

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoПервая лига
logoТорпедо
болельщики
logoОлег Кононов
logoАндрей Канчельскис
logoДмитрий Парфенов
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой об увольнении Парфенова из «Торпедо» и назначении Кононова: «Проблемы часто возникают из-за того, что в командах много нефутбольных людей. А им многого не понять»
5сегодня, 12:12
Кононов вернулся в «Торпедо» спустя 2 месяца после увольнения. 200.00 – клуб по итогам сезона напрямую выйдет в РПЛ
1сегодня, 09:49
Гендиректор «Торпедо» Резвухин и советник президента Маслов покинули клуб спустя полтора месяца после назначения. Москвичи идут на последнем месте в Первой лиге
2вчера, 18:33
Главные новости
«Динамо» может зимой купить Ставера у «Рубина», отступные – 80 млн рублей. Альтернативы – Гудиев из «Акрона» и Бориско из «Балтики» (Иван Карпов)
2 минуты назад
Акинфеев выпустил «Автобиографию самого преданного футболиста в истории мирового футбола»: «Заголовок мне не нравится, но в книге все как было. Верю, что она вдохновит не только спортсменов»
1434 минуты назад
Станислав Черчесов: «Спартак» был народной командой, но нужно что-то делать, чтобы сохранить статус. Ничего сложного, нужны титулы. Последние 10 лет каждый видит, кто становится чемпионом»
438 минут назад
Гюлер, Кубарси, Дуэ, Эстевао, Йоро, Леони, Мастантуоно и сын Станковича вошли в число 25 финалистов премии Golden Boy
1646 минут назад
Мостовой выложил фото с эмблемой «Спартака»: «Такая вот интрижка, в ближайшее время все узнаете. Пока не буду говорить, где это я был»
4648 минут назадФото
Винисиусу грозит тюрьма или штраф за шум на вечеринке в честь его 25-летия в Бразилии. На праздник с 500 гостями, концертами и фейерверками приезжала полиция, сосед подал заявление в суд
16сегодня, 16:26
Кокорин про переход в «Зенит»: «В «Динамо» говорят: у нас новый вектор, тебе нужно уйти. Набрали ноунеймов, вылетели из РПЛ и удивились – как так. Очень странное решение»
37сегодня, 16:24
Родственники Лукаку вымогали у него деньги за право перевезти тело покойного отца в Бельгию: «Теперь понятно, почему папа держал нас подальше от некоторых членов семьи»
6сегодня, 16:16
Мбаппе лучше всех реализует моменты в последние полгода. Кейн – 2-й, Месси – 3-й, Альварес – 6-й, Дьокереш – 8-й, Мактоминей и Торрес делят 10-е место, Роналду – 19-й, Воробьев – 44-й (CIES)
32сегодня, 15:59
Франция – сильнейший из 87 возможных участников ЧМ-2026 по версии ESPN. Испания – 2-я, Португалия – 4-я, Аргентина – 7-я, Германия – 9-я, Украина – 20-я
26сегодня, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Станкович об эмоциональности: «Я не терплю несправедливости, поэтому реагирую. После ошибок против «Спартака» я потеряю работу, а семья – доход. Мажич же просто заменит судей»
3 минуты назад
«Милан» и Emirates продлили контракт на 5 лет. «Россонери» получат 100 млн евро
17 минут назад
Мареска пропустит матч с «Ноттингемом» и выплатит 8000 фунтов штрафа – за удаление после празднования победы над «Ливерпулем»
18 минут назад
Сергей Семак: «У нас сильный чемпионат, но нужно улучшить условия работы детей и их тренеров. У нас больше 100 профессиональных клубов, в Бразилии – больше 2000. И сколько игроков у нас и в Бразилии?»
628 минут назад
Фонбет Кубок России. «Уфа» прошла «Енисей» по пенальти, «Челябинск» выбил «Родину», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
930 минут назадLive
Кейн о «Баварии»: «У нас отличные шансы завоевать все трофеи в этом году, мы начинаем каждый сезон фаворитами. Теперь это мой второй дом – наслаждаюсь каждым мгновением»
7сегодня, 16:04
Локателли о Гаттузо: «Он настоящий мужчина, говорит все в лицо. Тренер привнес много позитивной энергии, сборная Италии очень хочет добиться успеха»
3сегодня, 15:39
Ведущий RAI Sport Антинелли работал на матче Италия – Израиль с черной лентой на груди в память о «250 журналистах, погибших в ходе войны в Газе, названной комиссией ООН геноцидом»
5сегодня, 15:31
«Бруну не понимает оборонительных аспектов и позиционных особенностей игры в глубине поля. Он теряет способность влиять на игру впереди». Берли о новой роли хавбека «МЮ»
5сегодня, 15:25
«Спартак» принимает «Ростов». Красно-белые, приходите на домашний матч против ростовчан!
3сегодня, 15:00Реклама