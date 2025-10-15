Канчельскис о «Торпедо»: «Бардак! Нельзя убивать такие великие клубы. Руководители преследуют свои цели, футбол их не интересует – они позорят себя и клуб»

Андрей Канчельскис назвал позором происходящее в «Торпедо».

Сегодня московский клуб объявил об увольнении Дмитрия Парфенова и повторном назначении Олега Кононова спустя 2 месяца после увольнения тренера. Команда занимает последнее, 18-е, место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах.

«Это даже смешно. Парфенова уже уволили спустя месяц, вернули Кононова… Бардак! Кто руководит «Торпедо»? Они хоть понимают, что такое футбол, что такое «Торпедо»? Что это клуб с великими традициями? Ответов на эти вопросы нет, но себя вести нельзя. Ребята просто позорят себя и клуб.

Мне жаль болельщиков в первую очередь, все-таки «Торпедо» – клуб с именем, там такие футболисты играли! И так его позорить – это ужасно. Откуда такие руководители берутся? Так не бывает просто! Нельзя убивать такие великие клубы. Позор.

Для меня удивительно, что «Торпедо» идет последним в Первой лиге. Клуб должен всегда играть в РПЛ , а у нас, наоборот, болтается где-то внизу. Все зависит от руководителей, а чего хотят нынешние – непонятно. Думаю, они преследуют какие-то свои цели, но футбол их не интересует. Еще раз скажу: это позор», – заявил бывший полузащитник сборной России.

Цирк в «Торпедо»: вернули Кононова. 5-й тренер за сезон, Парфенов продержался 32 дня