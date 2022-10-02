Бензема не забил пенальти «Осасуне» – попал в перекладину. В апреле вратарь памплонцев отбил два удара Карима c точки

Форвард не реализовал пенальти в матче с «Осасуной».

На 76-й минуте игры 7-го тура защитник толкнул француза в спину в собственной штрафной. Главный судья Гильермо Куадра Фернандес сперва не стал назначать пенальти, однако, посмотрев видеоповтор, все же указал на точку, а также удалил Гарсию.

Бензема сам нанес удар с одиннадцатиметровой отметки, но попал в перекладину.

На 81-й минуте Карим сумел отправить мяч в сетку с игры, однако судья зафиксировал офсайд, что и было подтверждено видеоассистентом.

Примечательно, что в апреле 2022 года в матче с «Осасуной» форвард также не сумел забить с точки, причем дважды: оба раза свою команду выручил вратарь .

Со статистикой выступлений Бензема можно ознакомиться здесь.