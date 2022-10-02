Роналду не будет на постере со звездами ЧМ-2022 от Португалии, так как он теряет статус в «МЮ» (ESPN)

Криштиану Роналду не будет на постерах со звездами ЧМ-2022 из-за потери статуса в «МЮ».
Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, нападающий «Манчестер Юнайтед» не вошел в число 32 звезд турнира (по одной от каждой сборной), постеры с которыми организаторы ЧМ-2022 разместят на небоскребах Дохи. Такое решение связано с тем, что Роналду теряет статус в «Манчестер Юнайтед».
Ожидается, что от Португалии на постер поместят кого-то из более молодых игроков сборной.
Переговоры с представителями игроков и национальными ассоциациями по поводу имиджевых прав некоторых футболистов еще продолжаются, но источники сообщают, что лицом сборной Бразилии станет Неймар. Англию представит Харри Кейн, Уругвай – Луис Суарес, Хорватию – Лука Модрич, Сенегал – Садьо Мане, Канаду – Альфонсо Дэвис, а лицом сборной Катара станет ее капитан Хассан Аль-Хаидос.
Как отмечается, сборная Аргентины еще не определилась с игроком, чье изображение будет размещено на постере.