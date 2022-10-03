Бензема не забил 5 из 15 пенальти в 2022 году. До этого было всего 3 нереализованных удара

не реализовал пять ударов с пенальти в 2022 году.

Нападающий пробил в перекладину с 11-метровой отметки в матче против «Осасуны» (1:1).

В этом году французский футболист не забил 5 пенальти из 15 попыток.

Прежде Бензема дважды не использовал пенальти в матче с «Осасуной» 20 апреля, а также не забивал с точки в играх с «Сельтой» и «Эльче».

До этого за всю карьеру у Карима было всего три нереализованных пенальти.

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