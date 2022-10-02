Алексей Железняков: «Трусова не умеет слушать мудрых людей. Например, на джаз Саша уже год не ходит. Классический танец – то же самое»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о переходе к тренеру .

«У меня есть любимая фраза, которую мой отец любит говорить: «Так и жили: губы красили, а попу не мыли». Что это подразумевает? Надо искать в себе проблемы, а не в тренерах и не в командах. Саша была у Плющенко, потом вернулась к Этери, теперь переходит к Соколовской.

Ну что можно сказать... Удачи. Я желаю ей только удачи! Но пока она не поймет, что нужно взрослым людям задумываться, понимать, что о ней говорят и для чего они ей это говорят, – она ничего не достигнет», – сказал Железняков.

«Перейдет Трусова к Соколовской – ну и что? Имя «Русская ракета» останется в истории. Пусть переходит. Каждый человек выбирает сам. Сам кузнец своего счастья.

Саша, к сожалению, не умеет слушать мудрых людей. Я могу привести пример: хореография – на джаз Саша уже год не ходит. Хотя в интернете все пишут комментарии: «Саша, тебе нужно танцевать, тебе нужна пластика и хореография!» Нет, Саша выводов не делает. Классический танец – то же самое.

Что сказать, если ребенок не понимает, что есть профессиональные люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Все это съели. Почему ты не можешь просто прислушаться? Почему тебе нужно постоянно менять тренерский штаб?

Я желаю ей только удачи! Пусть у Трусовой все в жизни сложится, но такие поиски, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. Пусть идет к Соколовской, к Василевскому, да к кому угодно. Пока ты свою голову на место не поставишь, ничего не будет», – добавил он.

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