Более половины из 138 допинговых нарушений, выявленных на основе базы данных LIMS, приходится на легкую и тяжелую атлетику

Более половины из 138 российских спортсменов, наказанных Всемирным антидопинговым агентством ( ) за допинговые нарушения на основании базы данных Московской лаборатории (LIMS), выступали в легкой и тяжелой атлетике.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на WADA.

WADA также отметило, что внимательно следит за работой Российского антидопингового агентства ( ), чтобы дать оценку тому, соответствует ли оно условиям, необходимым для полного восстановления в правах.

Что именно Россия изменила в базе данных? За эти махинации наш спорт могут забанить на 4 года