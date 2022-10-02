Более половины из 138 допинговых нарушений, выявленных на основе базы данных LIMS, приходится на легкую и тяжелую атлетику

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Более половины из 138 российских спортсменов, наказанных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за допинговые нарушения на основании базы данных Московской лаборатории (LIMS), выступали в легкой и тяжелой атлетике.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на WADA.

WADA также отметило, что внимательно следит за работой Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы дать оценку тому, соответствует ли оно условиям, необходимым для полного восстановления в правах.

Что именно Россия изменила в базе данных? За эти махинации наш спорт могут забанить на 4 года

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