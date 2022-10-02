У ИИХФ пока нет полномочий расторгать контракты легионеров КХЛ. Трансферные правила можно будет изменить в сентябре 2023-го

ИИХФ пока не имеет права расторгать контракты легионеров с клубами КХЛ.

Об этом сообщил пресс-атташе организации Адам Стайсс.

– Несколько иностранных игроков КХЛ обратились за помощью, чтобы получить возможность расторгнуть свои контракты и покинуть КХЛ. Почему ИИХФ не может им в этом помочь?

– Федерация рассматривала каждый переход игрока из КХЛ в индивидуальном порядке в рамках трансферных правил ИИХФ.

В соответствии с правилами ИИХФ не имеет полномочий расторгать действующий контракт.

– ФИФА дала возможность футболистам покинуть российскую лигу, не выплачивая крупную компенсацию. Какая юридическая разница в этих случаях между хоккеем и футболом?

– ИИХФ должна гарантировать, что все трансферы осуществляются в соответствии с правилами переходов. Они не могут быть изменены без предварительного одобрения конгресса ИИХФ. И если переход будет одобрен или отклонен ИИХФ, что не соответствует правилам, это может быть оспорено игроком или командой и привести к судебному иску против ИИХФ.

– Латвийская федерация хочет запретить латвийским игрокам переход в , но в случае с Янисом Калниньшем ИИХФ пошла против их воли. Почему?

– Рассматриваемый игрок изъявил желание играть в России, а поскольку у него нет договорных обязательств перед другим клубом, ИИХФ не может и не будет препятствовать ему выступать за клуб КХЛ. Это было бы нарушением трансферных правил ИИХФ.

Трансферные правила утверждаются конгрессом ИИХФ и могут быть изменены только с одобрения конгресса, а не совета директоров организации. В следующий раз это можно будет сделать во время полугодового конгресса ИИХФ в сентябре 2023 года, – сказал Стайсс в интервью Expressen.

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