Тен Хаг сказал, что не выпустил Роналду во 2-м тайме матча с «Ман Сити» из уважения к его карьере

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Тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему не выпустил Криштиану Роналду в матче с «Ман Сити».

Португалец в очередной раз остался в запасе. Но в остальных матчах он стабильно появлялся на поле во втором тайме. После первого тайма «МЮ» проигрывал 0:4

«Я сделал это из уважения к Криштиану, к его большой карьере. Еще один плюс – я смог выпустить Марсьяля, ведь ему нужны минуты. Но я не хочу указывать на это в таком ключе», – сказал Эрик тен Хаг.

Напомним, Роналду впервые в сезоне провел весь матч в запасе. Марсьяль вышел на поле на 59-й минуте и сделал дубль. Матч закончился со счетом 3:6.

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