«Спартак» принимает «Ростов». Красно-белые, приходите на домашний матч против ростовчан!
В 12-м туре Мир РПЛ «Спартак» встретится с «Ростовом».
Матч пройдет в субботу, 18 октября, в 15:15 на стадионе «Лукойл Арена».
По итогам 11 игр «Спартак» находится на шестом месте, обладая 18-ю очками. Ростовчане же расположились на десятой строчке, имея 13 очков в активе. Приходите поддержать красно-белых на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
