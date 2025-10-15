«Спартак» принимает «Ростов». Красно-белые, приходите на домашний матч против ростовчан!

В 12-м туре Мир РПЛ «Спартак» встретится с «Ростовом».

Матч пройдет в субботу, 18 октября, в 15:15 на стадионе «Лукойл Арена».

По итогам 11 игр «Спартак» находится на шестом месте, обладая 18-ю очками. Ростовчане же расположились на десятой строчке, имея 13 очков в активе. Приходите поддержать красно-белых на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .