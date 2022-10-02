Невилл о Холанде: «У «МЮ» на скамейке был Роналду, игравший на мировом уровне 15 лет. Сегодня мы увидели новое поколение. Против Эрлинга невозможно играть»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру форварда Эрлинга Холанда.
Норвежец оформил хет-трик в манчестерском дерби, выступая за «Манчестер Сити».
«У «МЮ» на скамейке был футболист, который выступал на мировом уровне 10-15 лет, – Криштиану Роналду. Но теперь мы наблюдаем за новым поколением. Именно игру мирового уровня мы и увидели сегодня.
Я знаю, что Фил Фоден тоже забил три гола. Он свой парень и наверняка очень горд этим достижением. Он прекрасный английский футболист. Но Эрлинг – это нечто совершенно иное.
Мы становимся свидетелями чего-то действительно особенного. И, думаю, это понятно по его статистике. Он делает так, что сложное выглядит простым.
Против Холанда невозможно играть. Такой я делаю вывод. Конечно, мы видели в составе «Манчестер Сити» фантастических футболистов: Кевина де Брюйне, Давида Сильву, Серхио Агуэро. Но этот игрок способен превзойти их всех», – сказал Невилл.