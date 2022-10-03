«Барселона» и «Реал» сравнялись по очкам в Ла Лиге. Каталонцы идут первыми из-за разницы мячей

У «Барселоны» и одинаковое количество набранных очков в .

В седьмом туре чемпионата Испании каталонская команда одержала победу над «Мальоркой» (1:0), а мадридский клуб сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

Таким образом, на данный момент на счету команд стало по 19 баллов.

На первой позиции в турнирной таблице находится «Барселона» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Команда тренера забила 19 голов и пропустила 1 мяч в семи играх. У «Реала» 18 забитых и 7 пропущенных мячей.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде против , а встретится с «Сельтой».