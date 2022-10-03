«Барселона» и «Реал» сравнялись по очкам в Ла Лиге. Каталонцы идут первыми из-за разницы мячей

У «Барселоны» и «Реала» одинаковое количество набранных очков в Ла Лиге.
В седьмом туре чемпионата Испании каталонская команда одержала победу над «Мальоркой» (1:0), а мадридский клуб сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).
Таким образом, на данный момент на счету команд стало по 19 баллов.
На первой позиции в турнирной таблице находится «Барселона» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Команда тренера Хави забила 19 голов и пропустила 1 мяч в семи играх. У «Реала» 18 забитых и 7 пропущенных мячей.
В следующем туре «Реал» сыграет на выезде против «Хетафе», а «Барселона» встретится с «Сельтой».