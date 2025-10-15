Франция – сильнейший из 87 возможных участников ЧМ-2026 по версии ESPN. Испания – 2-я, Португалия – 4-я, Аргентина – 7-я, Германия – 9-я, Украина – 20-я

ESPN считает сборную Франции сильнейшим из возможных участников ЧМ-2026.

Команда Дидье Дешама возглавила рейтинг из 87 команд, сохраняющих шансы на участие в турнире или уже гарантировавших себе это право. Список был составлен на основании средней стоимости составов и результатов сборных.

В первую двадцатку попали:

1. Франция.

2. Испания.

3. Англия.

4. Португалия.

5. Бразилия.

6. Нидерланды.

7. Аргентина.

8. Италия.

9. Германия.

10. Уругвай.

11. Дания.

12. Норвегия.

13. Бельгия.

14. Турция.

15. Швеция.

16. Колумбия.

17. Марокко.

18. Хорватия.

19. Швейцария.

20. Украина.