Франция – сильнейший из 87 возможных участников ЧМ-2026 по версии ESPN. Испания – 2-я, Португалия – 4-я, Аргентина – 7-я, Германия – 9-я, Украина – 20-я
ESPN считает сборную Франции сильнейшим из возможных участников ЧМ-2026.
Команда Дидье Дешама возглавила рейтинг из 87 команд, сохраняющих шансы на участие в турнире или уже гарантировавших себе это право. Список был составлен на основании средней стоимости составов и результатов сборных.
В первую двадцатку попали:
1. Франция.
2. Испания.
3. Англия.
4. Португалия.
5. Бразилия.
6. Нидерланды.
7. Аргентина.
8. Италия.
9. Германия.
10. Уругвай.
11. Дания.
12. Норвегия.
13. Бельгия.
14. Турция.
15. Швеция.
16. Колумбия.
17. Марокко.
18. Хорватия.
19. Швейцария.
20. Украина.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
