  • Олисе – лучший по обводкам за последние полгода. Винисиус – 2-й, Дуэ – 4-й, Эстевао – 6-й, Луис Энрике – 22-й, Педро – 34-й (CIES)
15

Олисе – лучший по обводкам за последние полгода. Винисиус – 2-й, Дуэ – 4-й, Эстевао – 6-й, Луис Энрике – 22-й, Педро – 34-й (CIES)

Никто в последние полгода не обводит игроков успешнее Майкла Олисе.

Международный центр спортивных исследований составил список футболистов, наиболее успешно обыгрывавших соперников в матчах чемпионата в течение последних шести месяцев. 23-летний вингер «Баварии» получил максимальный рейтинг – 100.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Майкл ОлисеБавария») – 100.

2. Винисиус ЖуниорРеал») – 98,1.

3. Жереми Доку («Манчестер Сити») – 94,5.

4. Дезире Дуэ («ПСЖ») – 94.

5. Алексис Вега («Толука») – 92,3.

6-7. Эстевао («Челси») – 92.

6-7. Нони Мадуэке («Арсенал») – 92.

8. Педру Нету («Челси») – 91,6.

9. Кенан Йылдыз («Ювентус») – 91,3.

10. Николя Пепе («Вильярреал») – 91,2.

11. Коди Гакпо («Ливерпуль») – 90,5.

12-13. Мохаммед Кудус («Тоттенхэм») – 89,5.

12-13. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 89,5.

14. Антони («Бетис») – 89.

15-16. Самуэл Лино («Фламенго») – 88,9.

15-16. Маттео Политано («Наполи») – 88,9.

17. Факундо Колидио («Ривер Плейт») – 88,8.

18. Лерой Сане («Галатасарай») – 88,6.

19. Томас Куэльо («Атлетико Минейро») – 88,4.

20. Диего Лайнес («Тигрес») – 88,3.

Представляющие «Зенит» Луис Энрике и Педро расположились на 22-м и 34-м местах соответственно.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт CIES
