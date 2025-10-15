Олисе – лучший по обводкам за последние полгода. Винисиус – 2-й, Дуэ – 4-й, Эстевао – 6-й, Луис Энрике – 22-й, Педро – 34-й (CIES)
Международный центр спортивных исследований составил список футболистов, наиболее успешно обыгрывавших соперников в матчах чемпионата в течение последних шести месяцев. 23-летний вингер «Баварии» получил максимальный рейтинг – 100.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Майкл Олисе («Бавария») – 100.
2. Винисиус Жуниор («Реал») – 98,1.
3. Жереми Доку («Манчестер Сити») – 94,5.
4. Дезире Дуэ («ПСЖ») – 94.
5. Алексис Вега («Толука») – 92,3.
6-7. Эстевао («Челси») – 92.
6-7. Нони Мадуэке («Арсенал») – 92.
8. Педру Нету («Челси») – 91,6.
9. Кенан Йылдыз («Ювентус») – 91,3.
10. Николя Пепе («Вильярреал») – 91,2.
11. Коди Гакпо («Ливерпуль») – 90,5.
12-13. Мохаммед Кудус («Тоттенхэм») – 89,5.
12-13. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 89,5.
14. Антони («Бетис») – 89.
15-16. Самуэл Лино («Фламенго») – 88,9.
15-16. Маттео Политано («Наполи») – 88,9.
17. Факундо Колидио («Ривер Плейт») – 88,8.
18. Лерой Сане («Галатасарай») – 88,6.
19. Томас Куэльо («Атлетико Минейро») – 88,4.
20. Диего Лайнес («Тигрес») – 88,3.
Представляющие «Зенит» Луис Энрике и Педро расположились на 22-м и 34-м местах соответственно.