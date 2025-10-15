Тренер Чехии Гашек уволен после поражения от Фарерских островов в отборе ЧМ
В Чехии отправили в отставку главного тренера сборной.
Футбольная ассоциация Чехии завершила сотрудничество с Иваном Гашеком после поражения национальной команды от сборной Фарерских островов в квалификации ЧМ-2026 (1:2).
Гашек возглавлял чешскую сборную с января 2024 года.
Чехия занимает 2-е место в группе отбора ЧМ, набрав 13 очков в 7 матчах. Отставание от Хорватии, у которой игра в запасе, составляет 3 балла.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Футбольной ассоциации Чехии
