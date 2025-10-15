Онопко о допуске сборной на ЧМ-2026: «Верю в это. Трамп скажет, что включаем Россию. В одной группе будет не четыре команды, а пять, к примеру»
Виктор Онопко верит, что сборную России могут допустить на ЧМ-2026.
– Президент США готов самостоятельно менять города чемпионата мира, если увидит для этого веские причины. Может быть, Дональд Трамп и сборную России включит в число участников турнира?
– Верю в это. Трамп скажет, что включаем Россию.
– И как это будет? Наша команда станет 49‑й?
– В одной группе будет не четыре команды, а пять. К примеру.
– Вы бы в какой группе хотели сыграть?
– Тяжело сказать. Франция и Испания хорошие варианты. США? Против хозяев лучше не играть. Можно поляков включить.
– Они играть не будут с нами.
– Пусть будет Франция, Египет и Иран, – сказал бывший защитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
