  • Онопко о допуске сборной на ЧМ-2026: «Верю в это. Трамп скажет, что включаем Россию. В одной группе будет не четыре команды, а пять, к примеру»
94

Онопко о допуске сборной на ЧМ-2026: «Верю в это. Трамп скажет, что включаем Россию. В одной группе будет не четыре команды, а пять, к примеру»

Виктор Онопко верит, что сборную России могут допустить на ЧМ-2026.

Президент США готов самостоятельно менять города чемпионата мира, если увидит для этого веские причины. Может быть, Дональд Трамп и сборную России включит в число участников турнира?

– Верю в это. Трамп скажет, что включаем Россию.

И как это будет? Наша команда станет 49‑й?

– В одной группе будет не четыре команды, а пять. К примеру.

Вы бы в какой группе хотели сыграть?

– Тяжело сказать. Франция и Испания хорошие варианты. США? Против хозяев лучше не играть. Можно поляков включить.

Они играть не будут с нами.

– Пусть будет Франция, Египет и Иран, – сказал бывший защитник сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
Политика
logoЧМ-2026
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Онопко
logoДональд Трамп
