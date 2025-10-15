Ведущий RAI Sport Антинелли работал на матче Италия – Израиль с черной лентой на груди в память о «250 журналистах, погибших в ходе войны в Газе, названной комиссией ООН геноцидом»

Ведущий RAI Sport напомнил о гибели сотрудников СМИ в Палестине.

Алессандро Антинелли поучаствовал в освещении игры между Италией и Израилем (3:0) в квалификации ЧМ-2026. Мужчина вышел в эфир с черной лентой на груди.

Он объяснил, что таким образом хочет почтить память «250 журналистов, погибших в ходе войны в Газе, которую комиссия ООН по расследованию назвала геноцидом».

«Они пытались вести репортаж об этих событиях, но, к сожалению, факт в том, что они не вернулись домой», – отметил Антонелли.