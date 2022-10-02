Норвегия требует от FIS решить вопрос об участии российских лыжников в Кубке мира раньше 22 октября

Норвегия требует от Международной федерации лыжных видов спорта ( ) более быстрого решения по участию россиян в Кубке мира.

Об этом сообщил глава комитета по лыжным гонкам лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Скугстад.

Ранее планировалось, что FIS рассмотрит вопрос 22 октября.

− Считаю, что встречу 22 октября нужно ускорить, чтобы мы получили решение относительно россиян на Кубке мира, и у нас осталось время определиться, как с этим быть. Заседание 22 октября слишком близко к этапу в Руке.

− Как вы поступите, если россиянам разрешат вернуться?

− У нас пока не было времени обсудить это. Но что касается лыжных гонок, то я с трудом представляю, чтобы мы с ними соревновались. Я чувствую, что насчет этого мы едины во мнении, но есть много аспектов, которые необходимо обсудить.

− Выглядит ли FIS пассивной в своем подходе к решению проблемы?

− Поскольку сейчас обстановка еще более серьезная, чем в феврале, когда началась спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru), решение необходимо срочно.

Лыжные гонки и вся Федерация лыжных видов спорта Норвегии живут согласно определенным ценностям. Соревноваться с русскими в нынешней ситуации будет совершенно невозможно, – сказал Скугстад.

Норвегия может отказаться от участия в Кубке мира и ЧМ по лыжным гонкам в случае допуска сборной России