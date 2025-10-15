Кейн о «Баварии»: «У нас отличные шансы завоевать все трофеи в этом году, мы начинаем каждый сезон фаворитами. Теперь это мой второй дом – наслаждаюсь каждым мгновением»

Харри Кейн рассказал, что чувствует себя как дома после перехода в «Баварию».

«Это такой большой клуб. Мне хотелось испытать что-то иное, другую лигу и другую культуру.

«Бавария » каждый год предстает как одна из лучших команд в Европе и один из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Я хотел проверить себя на этом уровне, и мне это очень понравилось как на поле, так и за его пределами. Теперь это мой второй дом. Я наслаждаюсь каждым мгновением и надеюсь, что так будет и дальше.

У нас отличные шансы завоевать все трофеи в этом году. Каждый раз, когда начинаешь сезон в «Баварии», ты фаворит. С тех пор, как я здесь, у нас не было выдающихся кубковых серий, поэтому мы хотим исправить это.

Что касается Лиги чемпионов, все еще на ранней стадии, но в конечном счете все сводится к победе. А перед чемпионатом мира нужно показать себя с самой лучшей стороны», – сказал форвард «Баварии» и сборной Англии .