Станкович о работе в сборной Сербии: «Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. Но еще слишком рано для этого, у меня контракт со «Спартаком»

Деян Станкович прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Сербии.

Ранее сообщалось , что главный тренер «Спартака» является основным кандидатом на пост в сербской национальной команде.

– Как вы относитесь к появившимся в последние дни сообщениям в СМИ, в которых вас называют будущим тренером сборной Сербии?

– Прежде всего, это логично, что меня упоминают в СМИ в контексте этой должности, ведь я тренер, правильно? Однако на данный момент я вижу себя тренером клуба, мне пока еще слишком рано становиться тренером сборной.

Не знаю, поймете ли вы меня... Но важно дать предельно четкий ответ, поэтому на этот раз я скажу, что работа тренером сборной – эта моя цель и желание. Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня.

Полный стадион «Маракана», на нем 50 000 болельщиков, звучит гимн «Боже справедливости»... Когда-нибудь я обязательно испытаю, но сейчас я работаю тренером в клубе, у меня контракт со «Спартаком», – сказал Станкович.

