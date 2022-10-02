Роналду впервые в сезоне провел весь матч в запасе – против «Ман Сити» в АПЛ

впервые в сезоне провел весь матч в запасе.

Случилось это в воскресенье в 9-м туре против (3:6). Тренер Эрик тен Хаг сделал 5 замен, но португальца не выпустил.

В Роналду лишь трижды появлялся с первых минут – на игры Лиги Европы с «Реал Сосьедад» (0:1) и «Шерифом» (2:0), а также на матч АПЛ с «Брентфордом» (0:4).

В остальных 5 матчах он начинал в запасе, но появлялся на поле во втором тайме. В 2 матчах сезона за Португалию Роналду выходил в старте.