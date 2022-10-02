«Ростов» впервые проиграл в Мир РПЛ. Лишь у «Зенита» нет поражений в чемпионате

«Ростов» потерпел первое поражение в чемпионате России.
Команда Валерия Карпина уступила «Зениту» (1:3) в 11-м туре Мир РПЛ. До этого у нее была серия из трех побед подряд, а также из 10 игр без поражений.
Таким образом, «Зенит» остался последней командой, еще не проигрывавшей в текущем розыгрыше лиги.
При этом «Ростов» проиграл второй матч подряд, если учитывать Фонбет Кубок России. 29 сентября он уступил «Ахмату» (1:3).
В следующем туре чемпионата «Ростов» примет «Краснодар» – это случится 9 октября.