«Ростов» впервые проиграл в Мир РПЛ. Лишь у «Зенита» нет поражений в чемпионате

«Ростов» потерпел первое поражение в чемпионате России.

Команда Валерия Карпина уступила «Зениту» (1:3) в 11-м туре Мир . До этого у нее была серия из трех побед подряд, а также из 10 игр без поражений.

Таким образом, остался последней командой, еще не проигрывавшей в текущем розыгрыше лиги.

При этом «Ростов» проиграл второй матч подряд, если учитывать . 29 сентября он уступил (1:3).

В следующем туре чемпионата примет «Краснодар» – это случится 9 октября.