  • Локателли о Гаттузо: «Он настоящий мужчина, говорит все в лицо. Тренер привнес много позитивной энергии, сборная Италии очень хочет добиться успеха»
Локателли о Гаттузо: «Он настоящий мужчина, говорит все в лицо. Тренер привнес много позитивной энергии, сборная Италии очень хочет добиться успеха»

Мануэль Локателли высоко оценил личностные качества Дженнаро Гаттузо.

Вчера сборная Италии победила Израиль (3:0) в отборе ЧМ-2026.

«Мы могли бы добиться большего, но сейчас не время оглядываться назад, нам нужно думать о настоящем и будущем.  

Сейчас мы, безусловно, чувствуем себя лучше. Тренер привнес много позитивной энергии, он верит в меня, и я это чувствую. Я также видел правильный настрой в последние дни, наша команда очень хочет добиться успеха.

Я хорошо знаю тренера, и его главная черта – он настоящий мужчина, он говорит все прямо в лицо. Это очень важно для тренера и очень хорошо для нас. Сегодня он произнес еще одну замечательную речь в раздевалке, мы оставим ее при себе.

Как я уже сказал, он искренний и говорит все прямо в лицо», – заявил после матча полузащитник сборной Италии для Sky Sport Italia и RAI Sport.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
