Соболев – 9-й в мире по игре головой в атаке за последние полгода по оценке CIES. Дзюба – 11-й, Кордоба – 17-й, Холанд – лучший
CIES составила топ-50 футболистов мира по количеству выигранных верховых единоборств в атаке. Учитывались процент успешных действий и сравнение со средним показателем по команде.
В рейтинге учитывались матчи национальных чемпионатов за последние шесть месяцев. Первую строчу занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с индексом 100. В Мир РПЛ лучший Александр Соболев – 9-е место (95,1).
Первая 11 игроков расположились так:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 100;
2. Хосе Лопес («Палмейрас») – 98,6;
3. Рональдо Мартинес («Платенсе») – 98,2;
4. Барнабаш Варга («Ференцварош») – 97,9;
5. Александр Серлот («Атлетико») – 97,4;
6. Анте Будимир («Осасуна») – 96,3;
7. Людовик Ажорк («Брест») – 95,3;
8. Орельен Шедлер («Шарлеруа») – 95,1;
9. Александр Соболев («Зенит») – 95,1;
10. Эвералдо Стум («Флуминенсе») – 94,4;
11. Артем Дзюба («Акрон») – 93,9;
...
17 Джон Кордоба («Краснодар») – 92,6.