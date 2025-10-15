  • Спортс
  • Соболев – 9-й в мире по игре головой в атаке за последние полгода по оценке CIES. Дзюба – 11-й, Кордоба – 17-й, Холанд – лучший
Александр Соболев вошел в десятку лучших игроков по игре головой в атаке.

CIES составила топ-50 футболистов мира по количеству выигранных верховых единоборств в атаке. Учитывались процент успешных действий и сравнение со средним показателем по команде.

В рейтинге учитывались матчи национальных чемпионатов за последние шесть месяцев. Первую строчу занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с индексом 100. В Мир РПЛ лучший Александр Соболев – 9-е место (95,1). 

Первая 11 игроков расположились так:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 100;

2. Хосе Лопес («Палмейрас») – 98,6;

3. Рональдо Мартинес («Платенсе») – 98,2;

4. Барнабаш Варга («Ференцварош») – 97,9;

5. Александр Серлот («Атлетико») – 97,4;

6. Анте Будимир («Осасуна») – 96,3;

7. Людовик Ажорк («Брест») – 95,3;

8. Орельен Шедлер («Шарлеруа») – 95,1;

9. Александр Соболев («Зенит») – 95,1;

10. Эвералдо Стум («Флуминенсе») – 94,4;

11. Артем Дзюба («Акрон») – 93,9;

...

17  Джон Кордоба («Краснодар») – 92,6. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CIES
