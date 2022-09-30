НФЛ. 4-я неделя. «Майами» уступил «Цинциннати», «Чикаго» сыграет с «Джайентс» и другие матчи

С 30 сентября по 4 октября пройдут матчи четвертой недели нового сезона НФЛ – «Майами» уступил «Цинциннати», «Чикаго» сыграет с «Джайентс».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

4-я неделя

30 сентября

Всего ярдов набрано: 378 — 371. Пас: 293 — 304, вынос: 85 — 67.

Пас: Тедди Бриджуотер (Майами) — 14/23, 193 ярда, 1 тачдаун, 1 перехват;

Джо Берроу ( ) — 20/31, 287 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов.

2 октября

– – 16.30

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 23.05

– – 23.25

– – 23.25

3 октября

– – 3.20

4 октября

– – 3.15

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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