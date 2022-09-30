НФЛ. 4-я неделя. «Майами» уступил «Цинциннати», «Чикаго» сыграет с «Джайентс» и другие матчи

С 30 сентября по 4 октября пройдут матчи четвертой недели нового сезона НФЛ – «Майами» уступил «Цинциннати», «Чикаго» сыграет с «Джайентс».
Регулярный чемпионат
4-я неделя
30 сентября
Майами – Цинциннати – 15:27 (3:7, 9:7, 3:0, 0:13)
Всего ярдов набрано: 378 — 371. Пас: 293 — 304, вынос: 85 — 67.
Пас: Тедди Бриджуотер (Майами) — 14/23, 193 ярда, 1 тачдаун, 1 перехват;
Джо Берроу (Цинциннати) — 20/31, 287 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов.
2 октября
Миннесота – Нью-Орлеан – 16.30
Кливленд – Атланта – 20.00
Баффало – Балтимор – 20.00
Вашингтон – Даллас – 20.00
Сиэтл – Детройт – 20.00
Лос-Анджелес Чарджерс – Хьюстон – 20.00
Теннесси – Индианаполис – 20.00
Чикаго – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
Джэксонвилл – Филадельфия – 20.00
Нью-Йорк Джетс – Питтсбург – 20.00
Аризона – Каролина – 23.05
Нью-Ингленд – Грин-Бэй – 23.25
Денвер – Лас-Вегас – 23.25
3 октября
Канзас-Сити – Тампа-Бэй – 3.20
4 октября
Лос-Анджелес Рэмс – Сан-Франциско – 3.15
Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023
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