НФЛ. 4-я неделя. «Майами» уступил «Цинциннати», «Чикаго» сыграет с «Джайентс» и другие матчи

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С 30 сентября по 4 октября пройдут матчи четвертой недели нового сезона НФЛ – «Майами» уступил «Цинциннати», «Чикаго» сыграет с «Джайентс».

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4-я неделя

30 сентября

МайамиЦинциннати – 15:27 (3:7, 9:7, 3:0, 0:13)

 

Всего ярдов набрано: 378 — 371. Пас: 293 — 304, вынос: 85 — 67.

Пас: Тедди Бриджуотер (Майами) — 14/23, 193 ярда, 1 тачдаун, 1 перехват;

Джо Берроу (Цинциннати) — 20/31, 287 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов.

2 октября

МиннесотаНью-Орлеан – 16.30

 

КливлендАтланта – 20.00

 

БаффалоБалтимор – 20.00

 

ВашингтонДаллас – 20.00

 

СиэтлДетройт – 20.00

 

Лос-Анджелес ЧарджерсХьюстон – 20.00

 

ТеннессиИндианаполис – 20.00

 

ЧикагоНью-Йорк Джайентс – 20.00

 

ДжэксонвиллФиладельфия – 20.00

 

Нью-Йорк ДжетсПиттсбург – 20.00

 

АризонаКаролина – 23.05

 

Нью-ИнглендГрин-Бэй – 23.25

 

ДенверЛас-Вегас – 23.25

 

3 октября

Канзас-СитиТампа-Бэй – 3.20

 

4 октября

Лос-Анджелес РэмсСан-Франциско – 3.15

 

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