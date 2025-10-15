Семак о «Зените»: «Если бы в 2018 году вам сказали, что клуб 6 раз станет чемпионом, за это уволили бы тренера? Это моя любимая работа»
– У вас идет восьмой сезон в «Зените». Не было такого, что работа приелась и хотелось сменить обстановку?
– Это моя любимая работа. Прилагаю все усилия, чтобы команда добивалась того результата, который нас всех устроит абсолютно. Тренер – это тот человек, который решает сложные ситуации, которые возникают. Они возникают всегда. Мое дело – работать. Я получаю удовольствие от своей работы.
– Со слов хоккейного тренера Ларионова, Алексей Миллер сказал ему не переживать и работать дальше в СКА.
– А я при чем к этому разговору (улыбается)?
– Была ли у вас подобная беседа с главой «Газпрома» после упущенного чемпионства в прошлом сезоне?
– Послушайте: если бы в 2018 году вам сказали, что «Зенит» за следующие семь лет шесть раз станет чемпионом… За это уволили бы тренера? – сказал главный тренер сине-бело-голубых.