Семак о «Зените»: «Если бы в 2018 году вам сказали, что клуб 6 раз станет чемпионом, за это уволили бы тренера? Это моя любимая работа»

Сергей Семак позитивно оценивает свою работу в «Зените».

– У вас идет восьмой сезон в «Зените». Не было такого, что работа приелась и хотелось сменить обстановку?

– Это моя любимая работа. Прилагаю все усилия, чтобы команда добивалась того результата, который нас всех устроит абсолютно. Тренер – это тот человек, который решает сложные ситуации, которые возникают. Они возникают всегда. Мое дело – работать. Я получаю удовольствие от своей работы.

– Со слов хоккейного тренера Ларионова, Алексей Миллер сказал ему не переживать и работать дальше в СКА.

– А я при чем к этому разговору (улыбается)?

– Была ли у вас подобная беседа с главой «Газпрома» после упущенного чемпионства в прошлом сезоне?

– Послушайте: если бы в 2018 году вам сказали, что «Зенит» за следующие семь лет шесть раз станет чемпионом… За это уволили бы тренера? – сказал главный тренер сине-бело-голубых.