Плющенко о повестках: «Если ты в сборной, должен заниматься фигурным катанием. Армия у нас и так мощная, профессионалов достаточно»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о призыве спортсменов в рамках частичной мобилизации.

В частности, он прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта РФ собирает списки спортсменов и тренеров для формирования реестра лиц, не подлежащих мобилизации.

– До нас ничего пока не доходило. Не владеем информацией. Скажу за себя: было неприятно, когда увидел, как толпы людей ломятся в Казахстан, Беларусь, Армению. В [мою] академию не поступило никаких запросов по формированию списков.

– Сама идея создать списки для спортсменов, членов сборной России – как вы к этому относитесь?

– Каждый должен заниматься своим делом. Если ты в сборной страны, ты должен заниматься фигурным катанием. Профессиональный спортсмен должен расти, двигаться в своем направлении. Это логично.

Пришли повестки – можно подумать, что сделать с этим. Я еще раз повторю, армия ведь у нас и так мощная, количества людей достаточно, профессионалов достаточно, – заявил Плющенко.

Евгений Плющенко: «Если придет повестка, то я никуда не буду убегать. Мы должны защищать своих детей и наше будущее»

«Это наш генофонд, его нужно сохранить». Как спортсмены отреагировали на мобилизацию – повестки уже идут