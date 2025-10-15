«Если бы Гонду проводил на поле столько времени, сколько Соболев, это было бы полезнее для «Зенита». Он превосходит Александра по всем компонентам». Орлов о форвардах

Геннадий Орлов считает, что Лусиано был полезнее в атаке «Зенита», чем Соболев.

«Для себя Соболев молодец, он старается, начал забивать. Но в команде есть Лусиано , который явно мастеровитее и техничнее Соболева, превосходит его по всем футбольным компонентам. Он хорошо играет головой, видит поле лучше, может действовать в одно касание. И он показывал все это сразу, как пришел в «Зенит». И если бы Лусиано сейчас проводил на поле столько времени, сколько проводит Соболев, это было бы, наверное, полезнее для «Зенита ».

А ведь есть еще и Кассьерра , который может делать игру, но в последнее время не играет постоянно», – сказал футбольный комментатор.