«Ференцварош» впервые проиграл в лиге Венгрии. У команды Черчесова было 6 побед в 6 матчах

потерпел поражение в матче с (0:2) в 9-м туре лиги Венгрии.

Команда Станислава Черчесова проиграла впервые в текущем чемпионате. До этого у нее было 6 побед подряд с общим счетом 18:1.

Всего у «Ференцвароша» теперь три поражения в нынешнем сезоне. Ранее он уступил «Карабаху» (1:3) и «Шэмрок Роверс» (0:1).

6 октября чемпионы Венгрии выступят в Лиге Европы в гостях у «Црвены Звезды».