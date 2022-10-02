«Ференцварош» впервые проиграл в лиге Венгрии. У команды Черчесова было 6 побед в 6 матчах

«Ференцварош» потерпел поражение в матче с «Кечкеметом» (0:2) в 9-м туре лиги Венгрии.
Команда Станислава Черчесова проиграла впервые в текущем чемпионате. До этого у нее было 6 побед подряд с общим счетом 18:1.
Всего у «Ференцвароша» теперь три поражения в нынешнем сезоне. Ранее он уступил «Карабаху» (1:3) и «Шэмрок Роверс» (0:1).
6 октября чемпионы Венгрии выступят в Лиге Европы в гостях у «Црвены Звезды».
- Дата проведения
- 2 октября, 17.30, «Сектой»
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Кечкемет –
Ряшко, Варга, Zeke, Сабо, Беленьеши, Szalai, Бано-Сабо (Katona, 78), Vágó, Тот (Джуранович, 89), Надь, Szuhodovszki (Сабо, 71).
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Ференцварош –
Дибус, Чивич, Ммаэ, Кнустер, Уинго (Маркиньос, 76), Вечеи (Бешич, 63), Эсити (Траоре, 57), Гояк (Сакариассен, 46), Ауски (Ммаэ, 63), Нген, Боли.