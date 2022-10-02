«Ференцварош» впервые проиграл в лиге Венгрии. У команды Черчесова было 6 побед в 6 матчах

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Ференцварош Кечкемет Футбол

«Ференцварош» потерпел поражение в матче с «Кечкеметом» (0:2) в 9-м туре лиги Венгрии.

Команда Станислава Черчесова проиграла впервые в текущем чемпионате. До этого у нее было 6 побед подряд с общим счетом 18:1.

Всего у «Ференцвароша» теперь три поражения в нынешнем сезоне. Ранее он уступил «Карабаху» (1:3) и «Шэмрок Роверс» (0:1).

6 октября чемпионы Венгрии выступят в Лиге Европы в гостях у «Црвены Звезды».

Кечкемет – Ференцварош 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
2 октября, 17.30, «Сектой»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 28 Надь, 2:0 – 34, пенальти Надь.
КечкеметРяшко, Варга, Zeke, Сабо, Беленьеши, Szalai, Бано-Сабо (Katona, 78), Vágó, Тот (Джуранович, 89), Надь, Szuhodovszki (Сабо, 71).
ФеренцварошДибус, Чивич, Ммаэ, Кнустер, Уинго (Маркиньос, 76), Вечеи (Бешич, 63), Эсити (Траоре, 57), Гояк (Сакариассен, 46), Ауски (Ммаэ, 63), Нген, Боли.
Предупреждения:
Ауски (31), Кнустер (33), Vágó (43), Тот (69), Zeke (70), Нген (71).

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