Дисквалификация Бальде, победы «Зенита», «Барсы» и «Ман Сити», внезапные поражения ЦСКА и «Баварии», Малком и Клаудиньо получают российское гражданство и другие новости

1. В главном матче дня в РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» на выезде (2:0) благодаря голам Мостового и Мантуана. Петербуржцы продлили серию без поражений с московскими клубами, а также выдали лучший старт в истории РПЛ. «Динамо» после матча жаловалось на судейство, но в РФС работу Сергея Карасева оценили положительно. По окончании игры часть футболистов «Зенита» в нарушение регламента РПЛ не прошла через микст-зону, делегат отразил это в протоколе.

«Торпедо» одержало первую победу в сезоне Мир РПЛ – над ЦСКА (1:0). Армейцы проиграли впервые за 7 матчей, да еще и лишились Дивеева минимум на 3 месяца из-за перелома большеберцовой кости.

«Ростов» победил «Крылья Советов» (2:1) дома благодаря голам Байрамяна и Полоза. Команда Карпина вышла на 2-е место в Мир РПЛ и показала лучший старт в своей истории.

«Ахмат» вырвал победу у «Урала» (2:1) благодаря голу Бериши на 90-й. Екатеринбуржцы проиграли 4 из 5 матчей при Гончаренко в РПЛ, всего у команды 8 поражений в 10 играх.

По итогам игрового дня «Зенит» увеличил отрыв от 2-го места до 4 очков, за ним идет «Ростов».

2. Новичок «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля, хотя запрещенных веществ у него не обнаружили. Клуб в период дисквалификации не будет платить форварду (его зарплата – 1,4 млн евро в год). Подробности истории – здесь.

3. Полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо получают российское гражданство, утверждает инсайдер Иван Карпов. Цель – чтобы футболисты смогли меньше тратить на налоги в России.

4. В АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» – 3:0. Холанд вновь забил – у него 14 голов в 10 матчах.

«Тоттенхэм» разнес «Лестер» (6:2) и продлил серию без поражений в лиге. А «Лестер» с одним очком идет на последнем месте в АПЛ. В третьем матче дня «Ньюкасл» сыграл вничью с «Борнмутом».

5. «Барселона» дома разгромила «Эльче» (3:0) благодаря дублю Левандовского (у которого уже 11 голов в 8 матчах) и голу Депая. У каталонцев 5 побед и ничья за 6 туров Ла Лиги, общий счет – 18:1.

В других играх чемпионата Испании «Валенсия» разгромила «Сельту», «Атлетик» победил «Райо Вальекано», «Мальорка» обыграла «Альмерию».

6. «Бавария» проиграла впервые в сезоне – «Аугсбургу» на выезде (0:1). Даже два удара Нойера головой в концовке не помогли. Мюнхенцы впервые за 21 год не выиграли 4 матча Бундеслиги подряд.

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Шальке» (1:0) благодаря голу 17-летнего Мукоко. Капитан дортмундцев Марко Ройс покинул поле на носилках, получив тяжелую травму. Другие результаты тура Бундеслиги можно найти здесь.

7. МВД Германии выступает за недопуск Беларуси на Евро-2024 за помощь России.

8. В КХЛ «Адмирал» 2-й раз подряд обыграл «Салават Юлаев», «Амур» уступил «Металлургу», «Локомотив» победил «Витязь» по буллитам (это первый матч без голов в основное время в этом сезоне).

9. Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин планирует выступить на турнире Challenge Cup, сообщает The Skating Lesson. Турнир является квалификационным для чемпионата США.

10. «Спартак» представил форму к 100-летию клуба на сезон-2022/23. Впервые в ней сыграют с «Локомотивом».

11. Артем Дзюба не сыграл за «Адана Демирспор» во 2-м матче подряд. Обе игры он провел в запасе.

12. Экс-тренер женской сборной Франции Луазель обвиняется в склонении футболисток к сексу за место в составе. Она тренировала команду 10 лет.

13. Александра Трусова выступит в новой короткой программе под композицию I Put A Spell On You, в произвольной – под музыку из фильма «Нервы на пределе».

14. Антон Бабиков выиграл мужскую гонку преследования на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. У женщин первой в преследовании стала Наталья Гербулова.

15. Александру Овечкину исполнилось 37 лет. Форварда «Вашингтона» поздравили Федерация хоккея России, спортивное общество «Динамо» и одноименный футбольный клуб, а также Ольга Бузова.

16. FIFPro обратилась в ФИФА насчет договоров между клубами, которые могут ограничивать игровое время футболистов ввиду финансовых аспектов (как в случае Гризманна).

17. Мбаппе получит 125 млн долларов за сезон – больше всех. Роналду – 2-й, Месси – 3-й, Иньеста – 7-й.

18. «Реал» хочет организовать матч Федерера и Надаля на обновленном «Бернабеу» в 2023 году.

19. Брата Погба взяли под стражу до суда. Матиа предъявили обвинения в вымогательстве у Поля и преступном сговоре.

Цитаты дня.

«Я тебе билеты в цирк подарю в следующий раз». Макаров – ассистенту судьи матча «Динамо» – «Зенит»

Винисиус о сравнении с обезьяной: «Это не мои танцы – это танцы Роналдиньо, Неймара, Гризманна, американских чернокожих. Я не остановлюсь»

Загитова о критике: «Ко всему можно привыкнуть, но некоторые высказывания очень обижают. Стараюсь над ними смеяться – смех продлевает жизнь»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» купил Грилиша не для голов и ассистов. Он замечательный парень, я более чем доволен его вкладом»

Панжинский об идее снизить пенсионный возраст спортсменам: «Обеими руками за. Спортсмены полностью отдают себя во благо страны, изнашивая организм»

Быстров о Захаряне: «В «Челси» он бы ватные штанишки надел и сидел бы на скамейке до следующего сезона минимум»

Бабиков об отсутствии России на Кубке мира: «Жду не того, чтобы нас допустили. Хочу, чтобы все жили в мире»