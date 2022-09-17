Кубок Содружества. Бабиков выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 6-й, Халили – 10-й, Цветков – 12-й

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17 сентября на втором этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах прошла мужская гонка преследования. Победу одержал Антон Бабиков. 

Летний биатлон

PARI Кубок Содружества

2-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины, гонка преследования

1. Антон Бабиков (Россия) – 34.22,4 (0)

2. Кирилл Бажин (Россия) – 10,8 (2)

3. Антон Смольский (Беларусь) – 35,0 (3)

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 57,1 (3)

5. Никита Лобастов (Беларусь) – 59,2 (0)

6. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.43,5 (6)

7. Роман Еремин (Россия) – 2.06,6 (3)

8. Роман Елетнов (Беларусь) – 2.14,2 (4)

9. Александр Поварницын (Россия) – 2.19,8 (4)

10. Карим Халили (Россия) – 2.38,0 (7)...

12. Максим Цветков (Россия) – 3.15,9 (7)...

24. Алексей Вагин (Россия) – 5.39,7 (11)

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

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