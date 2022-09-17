Кубок Содружества. Бабиков выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 6-й, Халили – 10-й, Цветков – 12-й

17 сентября на втором этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах прошла мужская гонка преследования. Победу одержал Антон Бабиков.
Летний биатлон
2-й этап
Раубичи, Беларусь
Мужчины, гонка преследования
1. Антон Бабиков (Россия) – 34.22,4 (0)
2. Кирилл Бажин (Россия) – 10,8 (2)
3. Антон Смольский (Беларусь) – 35,0 (3)
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 57,1 (3)
5. Никита Лобастов (Беларусь) – 59,2 (0)
6. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.43,5 (6)
7. Роман Еремин (Россия) – 2.06,6 (3)
8. Роман Елетнов (Беларусь) – 2.14,2 (4)
9. Александр Поварницын (Россия) – 2.19,8 (4)
10. Карим Халили (Россия) – 2.38,0 (7)...
12. Максим Цветков (Россия) – 3.15,9 (7)...
24. Алексей Вагин (Россия) – 5.39,7 (11)
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах