Новичок «Спартака» Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля. Запрещенные вещества не обнаружили

Нападающий Кейта Бальде дисквалифицирован до 5 декабря.

Московский клуб подтвердил, что форвард наказан за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за .

« дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

В пробе, взятой в тот день у Кейта, запрещенных субстанций не обнаружено. Тем не менее в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.

Соответственно, санкция, примененная Итальянской антидопинговой организацией, подлежит признанию .

По условиям дисквалификации футболист сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания», – говорится в заявлении красно-белых.

В конце августа бывший игрок «Интера» и «Монако» заключил со «Спартаком» 3-летний контракт.

Пока он сыграл за московскую команду всего в одном матче, выйдя на замену с «Зенитом» во втором тайме.